مسئول مخطط قناة السويس: مليون فرصة عمل فى المنطقة خلال 15 عامًا

قال المهندس يحيى زكي المدير التنفيذي لشركة دار الهندسة المسئولة عن المخطط العام لمحور قناة السويس، أن أبرز المشروعات المتوقع اتاحتها في المحور تركز على محورين هما دراسة للمستوى الاقليمي لتحديد القطاعات الواعدة والمميزة والمحتمل الاستثمار فيها في المنطقة ،مشيرًا الى ان الحيزات الجغرافية المحددة تستوعب مشروعات بعينها.

وتوقع زكي – خلال كلمته التى القاها اليوم فى الملتقى الاول لبناة مصر – أن يبلغ عدد العمالة في المنطقة حوالي مليون فرصة عمل خلال 15 عاما من بدء التشغيل مؤكدا على وجود عدد كبير من المحاور يجب توفيرها قبل اتاحة الوظائف مثل توفير المرافق والخدمات المصاحبة مثل المدارس والمستشفيات.

وأكد أنه خلال 15 عاما نتوقع وجود مجتمعا جديدا في المنطقة تضم ما يقرب من 5 ملايين نسمة، مشيرا الى ان مساحة المنطقة تستوعب هذا الحجم من العمالة والكثافة السكانية.

وأشار إلى تعاون دار الهندسة مع الوزارات المعنية في التعرف على البيانات وتحليلها والتعرف على المشروعات المستهدفة من قبل كل وزارة لوضع تصور شامل للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

واستطرد وجود مشروعات مكانية مرتبطة بحيزات جغرافية محددة غير أنها تحتاج في الوقت نفسه الى تطوير البنية التشريعية للاستثمار وتوفير البنية التحتية من المرافق وغيرها مضيفا أن المحور الاخير الذي تقوم عليه المشروعات هو محور العمالة.

ولفت الى وجود 3 قطاعات اساية هي النقل والمركز اللوجيستي والمواني مؤكدًا على اضافة مشروعات جديدة ضمن 6 محاور هي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحاور الطاقة والسياحة بالاضافة إلى محاور جديدة سيتم الاعلان عنها مع انتهاء دراسة المشروع.

وأوضح ان منطقة شرق بورسعيد هي بمثابة محور شرقي للحاويات مشروعا واعدا في المنطقة لافتا الى مشروع ميناء العين السخنة كمحور لتصدير واستيراد المنتجات الصناعية.

وتابع المنطقة المتوسطة في الاسماعيلية سيتم الاعتماد عليها في تصدير وتصنيع تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة متوقعا وجود فرصا استثمارية مرتفعة في تلك المناطق .

واشار إلى أن دار الهندسة تعمل خلال الاسبوع الجاري على تحديد نوعية الصناعة في كل منطقة مكانية وجغرافية في محور قناة السويس مع مقارنتها بالمشروعات المشابهة في اقليم الشرق الاوسط لتحديد المشروعات بالكامل وطبيعة الخدمة والصناعة المناسبة لكل منطقة.

وأكد أن الشركة ستنتهي من تخطيط المشروع بالكامل في فترة 6 شهور منذ الإعلان عن ترسية المشروع عليها .. مشددا على أنها عقدت اجتماعات مع كل الجهات المشاركة في المشروع للتعرف على كل الاستراتيجيات والمشروعات المتاحة في المنطقة لوضع رؤية واستراتيجية موحدة للمحور بالكامل.

أ ش أ