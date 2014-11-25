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إصابة 11 شخصًا إثر حادث تصادم بين سيارتين بطريق “الإسكندرية – مطروح”

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إصابة 11 شخصًا إثر حادث تصادم بين سيارتين بطريق “الإسكندرية – مطروح” إصابة 11 شخصًا إثر حادث تصادم بين سيارتين بطريق “الإسكندرية – مطروح”

أرشيفية

استقبل مستشفى العلمين، 11 مصابًا إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارتين بالكيلو 136 طريق اسكندرية – مطروح غرب مدينة العلمين بالساحل الشمالي.

حيث استقبل المستشفى أحمد عبد الحميد خليل 32 سنة اسيوط وعلى أحمد جمعة 38 سنة اسيوط وابراهيم رشاد محمود 26 سنةاسيوط وعبد الرازق عبد النبى 21 سنة مطروح وخضير سعيد سالم 27 سنة اسيوط وعلى صابر على 21 سنة مطروح وسلام عبد الرازق محمد 23سنة اسيوط وحسان حمزة محمد 23 سنة اسيوط ورجب مرسى سليمان 35 سنة سوهاج وكرم رشاد عبد ربة 31 سنة سوهاج و محمود عبد الغفار محمد 24 سنة أسيوط، تم تحرير المحضر اللازم وتتوالى النيابة التحقيق.

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