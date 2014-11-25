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مقتل جندي أوكراني وإصابة 5 في عمليات للجيش في شرق البلاد

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مقتل جندي أوكراني وإصابة 5 في عمليات للجيش في شرق البلاد مقتل جندي أوكراني وإصابة 5 في عمليات للجيش في شرق البلاد

أعلن اندريه ليسينكو المتحدث باسم مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني اليوم الثلاثاء أن جنديا أوكرانيا قتل وأصيب خمسة آخرون في عمليات للجيش في المناطق الشرقية من البلاد.

ونقلت وكالة أنباء “انترفاكس” الأوكرانية عن ليسينكو ، في مؤتمر صحفي، قوله “قُتل أحد جنودنا وأصيب خمسة آخرون خلال الـ24 ساعة الماضية”.

يذكر أن السلطات الأوكرانية أعلنت أمس الاثنين عن مقتل ثلاثة جنود أوكرانيين في شرق البلاد، في معارك وقعت بالقرب من معاقل للمتمردين في منطقتي لوهانسك ودونيتسك،

وانتقد حاكم منطقة لوهانسك، الموالي لكييف، دور منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، المكلفة بمراقبة تطبيق وقف إطلاق النار في شرق البلاد، الذي يتعرض لانتهاكات يومية.

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