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تشكيل لجنة لعمل حصر دقيق لأعداد الأميين بمحافظة السويس‎

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تشكيل لجنة لعمل حصر دقيق لأعداد الأميين بمحافظة السويس‎ تشكيل لجنة لعمل حصر دقيق لأعداد الأميين بمحافظة السويس‎

عقد اللواء العربي السويس محافظ السويس، اجتماعاً بالمجلس التنفيذي لمحو الأمية بالسويس لتفعيل القرارات السابقة والدعوة لمحو الأمية بالمحافظة واستكمال المشروع حتى تصبح السويس خالية من الأمية.

وأكد اللواء العربي السروي علي ضرورة تعاون جميع المديريات المعنية مع اللجنة الإشرافية العليا لمحو الأمية وبذل كل الجهود والتوعية المستمرة للقضاء علي الأمية .

وأكد المحافظ علي المجلس التنفيذي لمحو الأمية بسرعة وضع آلية لإلزام الجمعيات الأهلية بتوظيف الإعانات الدورية المخصصة لمشروع محو الأمية في خدمة وتطوير المشروع .

وأعطي المحافظ تعليماته بتشكيل لجان من كل حي لعمل حصر دقيق لأعداد الأميين داخل نطاق كل حي .

حضر الاجتماع المهندس محمد مرسي السكرتير العام وعالية فريد مدير فرع محو الأمية بالسويس ورؤساء الأحياء ومديري المديريات والجمعيات الأهلية وأعضاء المجلس التنفيذي لمحو الأمية .

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