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عبد الواحد السيد: سأطلب عدم المشاركة مع المقاصة أمام الزمالك

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عبد الواحد السيد: سأطلب عدم المشاركة مع المقاصة أمام الزمالك عبد الواحد السيد: سأطلب عدم المشاركة مع المقاصة أمام الزمالك

كشف عبد الواحد السيد حارس مصر للمقاصة عن أنه سيطلب من إيهاب جلال المدير الفني لفريقه عدم المشاركة أمام فريقه السابق الزمالك في مباراة الجولة الـ12 من الدوري.

ويلعب الزمالك مع المقاصة يوم التاسع من ديسمبر المقبل في الجولة الـ12 من الدوري المصري.

وتشهد المباراة مواجهة الزمالك لقائده السابق عبد الواحد السيد صاحب الـ37 عاما، الذي رحل إلى المقاصة في الصيف بعد مسيرة امتدت 17 عاما.

وقال عبد الواحد السيد لـFilGoal.com: "سأعقد جلسة مع مدربي لأطلب منه إعفائي من المشاركة أمام الزمالك".

وأوضح "كنت لاعبا وقائدا للزمالك لسنوات طويلة، ولا أتخيل أن ألعب بقميص فريق آخر أمامه".

واستقبلت شباك عبد الواحد 16 هدفا في 9 مباريات مع الفريق الفيومي هذا الموسم.

وأتم عبد الواحد "أرجو أن يوافق الجهاز الفني للمقاصة على طلبي، ولكني في النهاية ملتزم بأي قرار".

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