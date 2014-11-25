محافظ سوهاج : اصدرت 4 حركات لرؤساء المدن والاحياء والقرى للقضاء على التخاذل‎

قال اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج، انه قام بأصدار 4 قرارات لتغير رؤساء المدن والاحياء والقرى منذ ان تولى العمل بمحافظة سوهاج منذ عام و3 اشهر ، بسبب وصول شكوى من مواطنين عن ضعف اداء بعض قيادات العمل المحلى.

وأضاف عتيق فى تصريح لوكالة اونا ، ان عدد كبير من تلك الاسماء كانت موجودة قبل 30 يونيو وانها هى التى كانت المتاحة خلال تلك المرحلة .

واشار المحافظ انة جارى الدفع بقيادات نشطة ولها فكر ولديها المقدرة على العطاء وفق لمتطلبات تلك المرحلة ، موضحاً انة تم تشكيل عدد من لجان المتابعة والتقيم ، بالاضافة الى الجهات الرقابية لضبط ايقاع العمل بالمحليات ومحاسبة المقصرين ، واصدار قرارات للكوادر النشطة لتتواكب مع متطلبات المرحلة المقبلة .