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محافظ سوهاج : اصدرت 4 حركات لرؤساء المدن والاحياء والقرى للقضاء على التخاذل‎

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محافظ سوهاج : اصدرت 4 حركات لرؤساء المدن والاحياء والقرى للقضاء على التخاذل‎ محافظ سوهاج : اصدرت 4 حركات لرؤساء المدن والاحياء والقرى للقضاء على التخاذل‎

اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج

قال اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج، انه قام بأصدار 4 قرارات لتغير رؤساء المدن والاحياء والقرى منذ ان تولى العمل بمحافظة سوهاج منذ عام و3 اشهر ، بسبب وصول شكوى من مواطنين عن ضعف اداء بعض قيادات العمل المحلى.

وأضاف عتيق فى تصريح لوكالة اونا ، ان عدد كبير من تلك الاسماء كانت موجودة قبل 30 يونيو وانها هى التى كانت المتاحة خلال تلك المرحلة .

واشار المحافظ انة جارى الدفع بقيادات نشطة ولها فكر ولديها المقدرة على العطاء وفق لمتطلبات تلك المرحلة ، موضحاً انة تم تشكيل عدد من لجان المتابعة والتقيم ، بالاضافة الى الجهات الرقابية لضبط ايقاع العمل بالمحليات ومحاسبة المقصرين ، واصدار قرارات للكوادر النشطة لتتواكب مع متطلبات المرحلة المقبلة .

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