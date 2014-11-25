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“إصلاح الجماعة الإسلامية” تدعو للاعتكاف بالمساجد لإخماد فتنة 28 نوفمبر بالمنيا

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“إصلاح الجماعة الإسلامية” تدعو للاعتكاف بالمساجد لإخماد فتنة 28 نوفمبر بالمنيا “إصلاح الجماعة الإسلامية” تدعو للاعتكاف بالمساجد لإخماد فتنة 28 نوفمبر بالمنيا

أرشيفية

أصدرت جبهة إصلاح الجماعة الإسلامية بالمنيا بياناً، بعنوان دعوة للاعتكاف لا للعنف، وقررت توزيعه علي المواطنين بجميع مدن وقري المنيا، للتحذير من التظاهر في يوم الجمعة 28 نوفمبر المقبل.

وقال عبد الرحمن صقر المسئول الإعلامي لجبهة إصلاح الجماعة الإسلامية بالمنيا، أن البيان يتضمن حرفياً، الدعاة أثنان دعاة علي أبواب الجنة، ودعاة علي أبواب جهنم، فأما تدعو لخير وتعين عليه، وأما تدعو لشر وتعين عليه وتشارك فيه، وأما أن تدعو لسنة وتجعل قدوتك النبي، وأما أن تدعو لفتنة وتجعل قدوتك أهل البدع كالخوارج فإذا كنت ترجو الخير وتسعي إليه وتدعو أنك من أهله فنحن ندعوك إلي الخير والإقتداء بالنبي، والسلف الصالح، وندعوك للإعتكاف في يوم الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس فتصيبوا سنة النبي، وتنالوا الأجر عند الله خير لنا من الخروج في دعوة فتنة فنصيب دماً حراماً فتكون سبباً في هلاك أمه بأكملها.

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