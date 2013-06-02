ما الأسباب التى تؤدى إلى تكون أوساخ أسفل الأذن عند النساء؟

أرسلت قارئة رسالة تقول: أعانى من ظهور أوساخ فى فتحة الحلق فى الأذن مع العلم أننى دائما أحرص على تطهير الأذن.

فما سبب تكون تلك الأوساخ وكيف يمكننى التخلص منها؟ يجيب عن هذا السؤال الدكتور وائل أبو الوفا أستاذ مساعد الأنف والأذن والحنجرة قائلا: إن هناك احتمالين لهذه الأعراض:

الاحتمال الأول:- أن تكون السيدة لديها حساسية بالبشرة تجاه المعادن الموجودة بالحلق وهذا ما يتسبب بإصابة الجلد بالتهابات ينتج عنها تلك الأوساخ.

الاحتمال الثانى: أن تكون المريضة مصابة بمرض جلدى مثل الاكزيما وهو عبارة عن حساسية فى الجلد نفسه، وخلاله يقوم الجلد بفرز قشرة زيادة فى منطقة الحلق.

أما عن طرق العلاج فتختلف تبعا لسبب تلك الأعراض ففى الاحتمال الأول يجب على المريضة أن تمتنع عن ارتداء الحلق لفترة معينة بالإضافة إلى وضع كريم مرطب يحتوى على مادة الكورتيزون والذى يقوم بدورة بتقليل الحساسية فى هذه المنطقة، أما فى الحالة الثانية فننصحها بزيارة الطبيب المختص لإعطائها بعض الأدوية الخاصة بالاكزيما الجلدية، مع العلم أن مرض الاكزيما يصاب به عدد كبير من الأفراد خاصة السيدات وهن الفئة الأكثر عرضة للإصابة به، خاصة فى فصل الصيف نتيجة لارتفاع درجة الحرارة، وتغير الجو.