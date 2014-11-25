منع خريجي الخدمة الاجتماعية بأسيوط من دخول اختبارات التربية والتعليم

يعيش خريجو كلية الخدمة الاجتماعية المتقدمين لمسابقة الـ 30 ألف معلم بمحافظة أسيوط، حالة من التذمر والغضب، خاصة بعد أن أدرجت أسماؤهم في كشوف المقبولين وحددت لهم أماكن للاختباراتـ، إلا أنهم فور ذهابهم لأداء الاختبارات فوجئوا بعدم السماح لهم بالدخول للاختبار، وذلك لانهم لايحملون صورة من شهادة المؤهل التربوى، بالرغم من أن الكثير منهم يقومون بالدراسة بالدبلومة التربوية وكثير منهم لديهم إفادات من الجامعة، تفيد انهم مقيدين فى الدراسة بالجامعة وقامو بتقديم هذه الإفادات ولكن ايضا دون جدوى وقامو المتضررون بالاتصال بالخط الساخن للوزارة وتم تحويلهم على رقم اخر.

ويعد هذا الرقم مشغول بصفة مستمرة وعند الحصول على الخط لم يجب عليهم أحد، وتم الاتصال بالخط الساخن مرة اخرى ولم يحصلوا علي أي حلول.