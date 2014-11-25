“ميشيل فلورنوي” المرشح الأبرز لتولي منصب وزارة الدفاع وخلافة “هاجل”

كتب: كريم مجدي

أثارت أنباء استقالة وزير الدفاع الأمريكي، تشاك هاجل، الكثير من التساؤلات داخل العاصمة واشنطون حول من سيخلفه، ومن أبرز المرشحين لتولي منصب وزارة الدفاع هذه المرة بعد استقالة هاجل، امرأة، وكان ودائماً عندما يذكر قضية أن تتولى وزارة الدفاع الأمريكية امرأة، اسم واحد فقط يظهر على السطح، وهو ميشيل فلورنوي.

ميشيل فلورنوي، التي التحقت بجامعة هارفارد ثم كلية باليول في أكسفورد، أمضت حياتها المهنية بأسرها مستغرقة في نظريات الحروب وتطبيقاتها، بداية من جدل الحد من التسلح في الثمانينات إلى الاتجاه إلى مكافحة الإرهاب اليوم، وهي تعتبر من كبار مسؤولي بالبنتاغون، حيث احتلت منصب مساعدة وزير الدفاع للسياسات، وتتولى مهمة تعتبر “عقل” المبنى.

وتضم حقيبة أوراقها قضايا مثل العراق وأفغانستان وقراصنة القرن الأفريقي، ولكن مهمتها المباشرة هي إعادة تقييم عسكري كبير تحت مسمى، مراجعة الدفاع كل أربع سنوات، وهو التقرير الذي يطلبه الكونغرس من البنتاغون كل أربع سنوات.

وعندما غادرت ميشيل منصبها كوكيل وزارة الدفاع في بداية عام 2012 لكي تقضي وقت أطول مع أطفالها، كانت ميشيل في هذا الوقت تعتبر أول امرأة

> ترأس منصب كهذا في وزارة الدفاع الأمريكية، لكن على الرغم من هذا، لا تزال وزارة الدفاع معقل ذكوري يسيطر عليه الرجال.

وفي أول مهمة لها في وزارة الدفاع الأمريكية أثناء فترة حكم بيل كلينتون، كان عدد النساء في المناصب القيادية داخل الوزارة قليل، إلا أنه بعد عقد من الزمن، عندما عملت ميشيل في عهد أوباما، كان هناك ما يكفي من النساء في مكتب وزارة الدفاع, وكنا يعرفن بـ “المطقطقات المرعبات”، نسبة إلى صوت الطقطقة الذي يصدر عن أحذية هؤلاء السيدات في أروقة الوزارة، وعلقت ميشيل بسخرية على هذا قائلة، “إنك تعلم بحضورك في مكان ما بمجرد أن يطلقوا كنية عليك”.

أما بخصوص نظرة فلورنوي للعالم، فتقول فلورنوي أثناء حوارها مع مجلة فورتشون في مارس الماضي، أنها قلقة من أن خفض ميزانية الدفاع سوف يؤثر سلباً على الأمن القومي، وعلقت قائلة “نحن نعيش في بيئة عدائية بشكل خطير، لهذا نحتاج إلى جيش قوي رادع”، وأضافت أن إحدى أكبر دواعي قلقها حالياً، هو وقوع السلاح النووي في يد الإرهابيين، وتتجه فلورنوي إلى الاتجاه الذي يؤيد سياسة دفاع أميركية قوية لكنها أقل عدوانية في الخارج.

ويذكر أنه أثناء الحملة الانتخابية في عام 2008، كانت فلورنوي واحدة من قلة من الديمقراطيين، الذين تحدثوا بإيجابية عن استراتيجية “زيادة” القوات في العراق في ظل إدارة الرئيس جورج دبليو بوش، واصفة إياها بأحد “العناصر الأربعة” التي قللت من العنف في العراق، طبقاً لصحيفة نيويروك تايمز.

وتعتبر فلورنوي القوة الدافعة إلى إستراتيجية عسكرية جديدة، يمكنها أن تصبح الافتراض الأساسي المحوري في الفترة القادمة، وهي مفهوم الحرب “الهجين”، التي ترى الصراعات المقبلة مزيجاً معقدا من المعارك التقليدية وحركات التمرد والتهديدات الإلكترونية. وتعلق فلورنوي: “نحاول أن ندرك أن الحرب قد تأتي في صور عديدة مختلفة في المستقبل.

وقد ساهمت فلورنوي في إنشاء، مركز “ثينك تانك” للدراسات الأمنية، والذي يبحث في القضايا التي تتعلق باستقلال أمريكا المتزايد في مجال الطاقة الفترة الأخيرة، وتقول فلورنوي” إنه يجب صياغة الأمن القومي في القرن الواحد والعشرين في إطار أوسع عما كان في الماضي”.