تغير شكل غضروف الركبة ينذر بإجراء جراحة لتغييره

أرسلت قارئة تقول: أعانى منذ فترة من ألم شديد فى الركبة لدرجة لا تحتمل وبعد معاناة استشرت عددا من الأطباء وشخص أحدهم حالتى على أنها تغير فى شكل الغضروف، وقصر عضلة القدم، فما هى مضاعفات هذا التشخيص وهل هو السبب الوحيد لتلك الآلام؟

يجيب عن هذا السؤل الدكتور حسام إبراهيم أستاذ جراحة المخ والأعصاب قائلا: غالبا ما تشير تلك الأعراض إلى الإصابة بتآكل فى عضلة الركبة، وزيادة احتمالية خشونة وقطع فى الأربطة.

ومن أهم الأسباب التى تؤدى إلى تلك الحالة هى:

> السبب الأول :- السمنة المفرطة وخاصة عند السيدات، والتى تتسبب فى تحميل جزء كبير من هذا الوزن على الركبة، وهو ما يزيد من احتمالات تعرض الركبة والمناطق المحيطة بها للكسر بسهولة.

السبب الثانى:- هشاشة العظام، والذى يسبب ضغطا على العضلات المحيطة بالركبة، وعن طرق العلاج يقول دكتور حسام إن هناك احتمالين للعلاج، الأول أن يتم تغيير النظام الغذئى للمريض، لتقليل الوزن أو إعطاء المريض بعض المسكنات الخاصة بالعظام، مثل الأسبرين لتقليل الألم أو التورم أو الكمادات الدافئة والدهانات الموضوعية أو عمل بعض التمرينات الرياضية الخاصة بالركبة، والحل الآخر هو التدخل الجراحى، وفى هذه الحالة يتم إجراء عملية جراحية لتنظيف المفصل أو تغيير المفصل المتآكل، وكل هذه النتائج تأتى بعد إجراء أشعة لمعرفة أى الطرق العلاجية التى تتناسب مع حالة المريض.

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