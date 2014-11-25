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بالأرقام - لؤي وائل ماكينة لاستخلاص الكرة في دفاع الأهلي

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بالأرقام - لؤي وائل ماكينة لاستخلاص الكرة في دفاع الأهلي بالأرقام - لؤي وائل ماكينة لاستخلاص الكرة في دفاع الأهلي

قدم لؤي وائل مدافع الأهلي نفسه بشكل جيد في أول مشاركة له مع الفريق الأحمر أمام النصر في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وعاد لؤي وائل إلى بيته القديم قبل بداية الموسم قادما من ليرس البلجيكي، ولكنه لم يشارك في أي مباراة للفريق الأحمر.

ومنح الإسباني خوان كارلوس جاريدو لؤي فرصته الأولى أمام النصر، ليجاور البديل الآخر شريف حازم في قلب الدفاع.

وتقول الأرقام أن المدافع صاحب الـ22 عاما قدم أداء جيدا أمام النصر، الذي فاز الأهلي عليه 2-1 في الوقت الضائع.

واستخلص لؤي الكرة من بين أقدام مهاجمي النصر 12 مرة، وفقدها 4 مرات فقط.

أماكن استخلاص الكرة:

استخلاص لؤي وائل

كما بلغت نسبة تمريرات لؤي وائل الصحيحة 94%، حيث مرر الكرة 48 مرة وخرج 3 منهم فقط بشكل خاطئ.

تحركات لؤي وائل في المباراة:

تحركات لؤي وائل

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