بالفيديو والصور .. ندوة بأزهر سوهاج بعنوان “حب الوطن من الايمان لا للارهاب والتطرف”

قال الدكتور احمد حمادى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية ان دعوى التظاهر وحمل المصحف الشريف هى دعوة خبيثة صدرت ممن لهم مآرب سياسية وأطماع غير مشروعة يريدون فرضها على إرادة الشعب وهذا شئ غير مقبول ويمكن وصفة بالخبث وعدم المسئولية.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية تحت عنوان “حب الوطن من الايمان لا للارهاب والتطرف” ، بحضور قيادات العمل الأزهرى والوعظى بمنطقة سوهاج الأزهرية وعدد كبير من طلاب المعاهد الأزهرية ورؤساء الاتحادات الطلابية.

أكد الحاضرون ان للأزهر دور مهم فى صياغة تاريخ كل الحقب التى مرت بها مصر منذ ان تم انشاؤه عام 990 ميلادية ومن هذا المنطلق تم وضع خطة للمنطقة الأزهرية بسوهاج، وتم من خلالها عقد عدد من الندوات واللقاءات والمرور على عدد كبير من المدارس والمعاهد الأزهرية لتوعية الشباب والمواطنين بعدم الاستجابة لدعوات التخريب والعنف والانخراط السلمى والمفيد فى المجتمع والبعد عن اى اهواء او اغراض سياسية هدفها النيل من مصر وشعبها .

وأعلن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية ان المنطقة بالتنسيق مع اوقاف سوهاج وعدد من المديريات بصدد تنظيم مسيرة مؤيدة للدولة ومؤسساتها ومعارضة لأفكار التطرف والعنف ودعوات التظاهر، الخميس القادم، على ان تبدأ المسيرة من ميدان الثقافة بمدينة سوهاج وتنتهى عند معهد سوهاج الدينى وذلك تماشيا مع بيان فضيلة الامام الاكبر شيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب يحرم الخروج للتظاهر مع رفع المصاحف.