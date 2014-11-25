بالصور.. رئيس جامعة الأزهر يقرر فتح المدن الجامعية لمدة اسبوع على سبيل التجربة

قرر الدكتور عبد الحر عزب رئيس جامعة الأزهر ، اليوم الثلاثاء ، خلال جولة تفقدية له بالمدينة الجامعية لفرع البنات ، إعادة فتح المدن الجامعية لمدة إسبوع واحد فقط ، وذلك على سبيل التجربة – على حد تعبيره.

وقال رئيس جامعة الازهر ، إنه مراعاة لظروف الطلاب ، وإحساسه بهم تقرر فتح المدن الجامعية ، مؤكداً إغلاقها فى أى وقت فى حالة صدور أى أعمال عنف أو شغب من قبل الطلاب فى أى مبنى داخل المدينة.

ووصف عزب دعوات التظاهر يوم 28 نوفمبر القادم ، أنهم “خوارج” هذا العصر مثل خوارج سيدنا على الذين قتلوا زمان.

المراسل : أحمد سامح