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بالصور.. رئيس جامعة الأزهر يقرر فتح المدن الجامعية لمدة اسبوع على سبيل التجربة

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بالصور.. رئيس جامعة الأزهر يقرر فتح المدن الجامعية لمدة اسبوع على سبيل التجربة بالصور.. رئيس جامعة الأزهر يقرر فتح المدن الجامعية لمدة اسبوع على سبيل التجربة

رئيس جامعة الازهر خلال جولته بالمدينة الجامعية

قرر الدكتور عبد الحر عزب رئيس جامعة الأزهر ، اليوم الثلاثاء ، خلال جولة تفقدية له بالمدينة الجامعية لفرع البنات ، إعادة فتح المدن الجامعية لمدة إسبوع واحد فقط ، وذلك على سبيل التجربة – على حد تعبيره.

وقال رئيس جامعة الازهر ، إنه مراعاة لظروف الطلاب ، وإحساسه بهم تقرر فتح المدن الجامعية ، مؤكداً إغلاقها فى أى وقت فى حالة صدور أى أعمال عنف أو شغب من قبل الطلاب فى أى مبنى داخل المدينة.

ووصف عزب دعوات التظاهر يوم 28 نوفمبر القادم ، أنهم “خوارج” هذا العصر مثل خوارج سيدنا على الذين قتلوا زمان.

المراسل : أحمد سامح 

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