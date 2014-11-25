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القاهرة تستضيف ندوة “العربية للتنمية الإدارية” عن الأزمة المالية العالمية

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القاهرة تستضيف ندوة “العربية للتنمية الإدارية” عن الأزمة المالية العالمية القاهرة تستضيف ندوة “العربية للتنمية الإدارية” عن الأزمة المالية العالمية

المنظمة العربية للتنمية الإدارية

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بجامعة الدول العربية، يوم الخميس القادم، فعالية ثقافية يتم خلالها عرض كتاب ” مكانة الدول في الاقتصاد العالمي بعد الأزمة المالية ،رؤية تحليلية لبزوغ نجم الصين والحالة المصرية بعد الأزمة في الإطار العالمي “.

وقال الدكتور ناصر القحطاني المدير المساعد للمنظمة العربية للتنمية الإدارية ان عقد هذه الندوة يأتي في إطار سلسلة فعاليات ستعقدها مكتبة المنظمة الرقمية “مكتبة الشيخ حمد الرقمية”، بهدف إثراء المكتبة العربية وردفها بإصدارات علمية وبحثية تخدم الباحث العربي وتدعم التنمية الإدارية العربية في كل مكان.

وأضاف القحطاني ان الكتاب يهدف إلى تسليط الضوء على الأزمة المالية والعالمية التي تمثل نقطة تحول في تطور أداء الاقتصاد الدولي حيث ترتب عليها إعادة النظر في أداء كل من النظامين المالي والنقدي العالميين وما لهما من تأثير على الاقتصاد الدولي، كذلك ظهرت الحاجة إلى أهمية إعادة هيكلة دور المؤسسات الاقتصادية الدولية ومن أهمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية.

من جانبها قالت الدكتور يمن الحماقي إن تعظيم استفادة من علاقتها الاقتصادية الدولية إنما يتطلب التعامل مع التحديات القائمة في النظامين المالي والنقدي العالميين وتحديدا أثارهما على التنافسية المصرية وكذلك تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

وأوضحت ان الجلسة تتناول عرض الأزمة المالية العالمية وآفاق النظام المالي العالمي، النظام النقدي الدولي، ووضع مصر والصين في الاقتصاد العالمي.

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