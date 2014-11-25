بالصور .. “قومي المرأة” ببورسعيد يحتفل باليوم العالمي لمناهضة العنف ضدها

نظم فرع المجلس القومي للمرأة، بمحافظة بورسعيد، برئاسة المهندسة سحر لطفي، وتحت رعاية اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد، مؤتمراً بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي بمناهضة العنف ضد المرأة.

شهد المؤتمر حضور صفوت عبد الحميد نقيب المحامين، والعميد حنان الجندى رئيس قسم حقوق الإنسان بمديرية الأمن بمحافظة بورسعيد، والشيخ ابراهيم لطفى، والقص بولا، وحشد من أعضاء الجمعيات الأهلية، ومنظمات العمل المدنى، والاجتماعى.

وأكدت المهندسة سحر لطفي أنه إيماناً من المجلس القومي للمرأة بقضية العنف، وضرورة مناهضتها، يحتفل الفرع كل عام بهذه المناسبة، والتي يعرض فيها مجهوداته للقضاء علي هذه الظاهرة التي تكلف سنوياً آلاف السيدات حياتهن، أو تترك لديهن أثر جسدي ومعنوي لا يمكن مداواته حتي مع مرور الوقت.