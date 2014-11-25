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ضبط 31 طن هياكل دواجن فاسدة بمركز إمبابة وحظر نقل الطيور الحية إلا بتصريح

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ضبط 31 طن هياكل دواجن فاسدة بمركز إمبابة وحظر نقل الطيور الحية إلا بتصريح ضبط 31 طن هياكل دواجن فاسدة بمركز إمبابة وحظر نقل الطيور الحية إلا بتصريح

أرشيفية

نجحت مديرية الطب البيطري بالجيزة في ضبط 31 طن هياكل دواجن فاسدة وغير صالحة للإستهلاك الأدمي داخل مزرعة بجوار قرية عبد الصمد بمركز إمبابة .

وقامت أجهزة التفتيش بالمديرية بتحرير المحضر رقم 17309 لسنة 2014 وإحالة صاحب المزرعة إلى النيابة العامة .

أسفرت حملات تموينية، وفقاً لتقرير تلقاه الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، من الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري عن نتائج الحملات خلال الشهر الحالي، عن تحرير 45 محضر لشوادر وثلاجات عرض ومحلات جزارة.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد 60 ندوة توعية بنواحي الجيزة، و4 دورات تدريبية قي مجالات “تخصصية ، إدارية، فنية”، وتم تدريب 24 طبيب.

وأكد إسماعيل أنه يتم حالياً تكثيف الرقابة لإكتشاف أي حالات مشتبه بإصابتها بإنفلونزا الطيور من خلال الكشف على المخالطين وحظر نقل الطيور الحية إلا بتصريح من خلال الجهات الحكومية  وإتخاذ الإجراءات ضد المخالفين.

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