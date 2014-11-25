هل يخضع فيرمايلين لجراحة قبل اللعب بقميص برشلونة؟

(إفي): قال المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني، أندوني زوبيزاريتا، إنه لا يستبعد خضوع مدافع الفريق، البلجيكي توماس فيرمايلين، لعملية جراحية، للتخلص من إصاباته المتكررة، إلا أنه أشار إلى أن الكلمة الأخيرة ستكون لـ"الأطباء واللاعب نفسه" الذي لم يخض بعد أولى مبارياته بقميص البلوجرانا.

وسيخوض برشلونة الثلاثاء مباراته بدوري الأبطال أمام أبويل نيقوسيا القبرصي، حيث سيواصل صفقة النادي الجديدة، فيرمايلين، الغياب عن الملاعب.

وأوضح زوبيزاريتا للصحفيين أن الغرض من ابقاء المدافع البلجيكي في المدينة الإسبانية هو للتعافي من "المشاكل العضلية" التي عادت لتلم به.

وانضم قلب الدفاع البلجيكي لبرشلونة الصيف الماضي قادما من أرسنال مقابل 10 ملايين يورو إضافة لـ8 مليون أخرى كمتغيرات، ولكنه لم يشارك بعد في أي مباراة رسمية مع الفريق.

وكان فيرمايلين (29 عاما) قد اصيب في يونيو الماضي بمونديال البرازيل، وله تاريخ من الإصابات المتكررة، كما أن أكثر خط يعاني فيه برشلونة هو الدفاع.

وأضاف المسؤول الكتالوني "فيرمايلين جاء إلى برشلونة بإصابة كنا نعلمها، لكننا كنا ننتظر تعافيه من فترة".

وبسؤاله حول صافرات الاستهجان التي نالته ورئيس النادي، جوسيب ماريا بارتوميو، من قبل جماهير البرسا خلال الاحتفال يوم السبت الماضي وعقب نهاية مباراة سيفيليا (5-1) بتحطيم ليونيل ميسي لرقم الهداف التاريخي لليجا، قال "اقبل بالانتقادات بكل تواضع. ففي برشلونة تكون محط أنظار الجميع".