المصمم يوسف الجسمي يضع بصمته في حفل "AMAs"

من الواضح أن المصمم يوسف الجسمي يشق طريقه بخطى ثابتة نحو العالمية، فقد ظهرت تصاميمه البراقة في إطلالتين لأشهر النجمات في حفل AMAs للموسيقى الأمريكية ليلة البارحة.

ظهرت النجمة الشابة تايلر سويفت Taylor Swift بإطلالة أنيقة أثناء أدائها على المسرح، حيث اختارت فستاناً ذهبياً جميلاً ونزعت التنورة الطويلة المتصلة به أثناء الأداء، أما المغنية البريطانية جيسي جي Jessie J فقد وقع اختيارها على "جمبسوت" ضيق بتطريز ذهبي متقن وأنيق ناسب أسلوبها الجريء في ارتداء الملابس.

شاهدي في الصور أعلاه كيف ظهرت بصمة المصمم الكويتي الشاب على مسرح AMAs كما يمكنك مشاهدة أجمل إطلالات النجمات على السجادة الحمراء للحفل

"سيِّدتي" تختار الأجمل والأسوأ في حفل AMAs