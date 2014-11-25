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مطار القاهرة الدولي يستقبل 500 سائح من روسيا وانجلترا

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مطار القاهرة الدولي يستقبل 500 سائح من روسيا وانجلترا مطار القاهرة الدولي يستقبل 500 سائح من روسيا وانجلترا

مطار القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي 500 سائحًا من انجلترا وروسيا لزيارة لمعالم التاريخية و الأثرية في القاهرة و الجيزة .

أكد العميد مدحت أمين مدير إدارة شرطة السياحة بالمطار، أن تلك الوفود السياحية هي رحلات شارتر في إطار اليوم الواحد، وصلت على طائرات شركة “سمارت” للطيران على أن يعودوا بعد انتهاء رحلاتهم إلى مطار القاهرة الدولي مره أخرى في نفس اليوم للسفر إلى شرم الشيخ .

من ناحية أخرى، قامت السلطات الأمنية فى المطار وشرطة السياحة بإنهاء إجراءات وصولهم كما أحتفل رواد المطار والشركات المنظمة للرحلات بالسائحين القادمين وتم التقاط صورا تذكارية مع المسافرين حتى تم نقلهم بواسطة أتوبيسات سياحية تابعه للشركات المنظمة لزيارة تلك المعالم السياحية بالأهرام والقلعة والمتحف المصري .

 

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