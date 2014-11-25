محافظ القاهرة: إطلاق اسم اللواء عمر عبدالآخر على أحد الشوارع تكريمًا له

شارك الدكتور جلال مصطفي سعيد محافظ القاهرة اليوم فى حفل تأبين اللواء عمر عبد الآخر محافظ القاهرة الأسبق ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤساسات الأهلية الأسبق وذلك بمقر الاتحاد.

وقدم محافظ القاهرة درع المحافظة للسيدة هالة عمر عبد الآخر نجلة المرحوم، كما قرر المحافظ إطلاق إسمه علي أحد شوارع القاهرة تكريمًا وتقديرًا لما قدمه من خدمات جليلة لمحافظة القاهرة، وشكر المحافظ الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والقائمين عليه علي حفل التأبين الذي يدل علي الوفاء والعرفان لرئيسه الأسبق.

حضر حفل التابين طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهلية و د.محمود شريف وزير التنمية المحلية ورئيس الاتحاد الاسبق ، واللواء ابوبكر عبد الكريم مساعد اول وزير الداخلية لحقوق الانسان ، وعدد من قيادات الاتحادات الاقليمية والمهتمين بالعمل الأهلي.

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