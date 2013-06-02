واشنطن ترحل عضوا كبيرا فى القاعدة لموريتانيا

صرح مسئولون فى موريتانيا أمس السبت بأن السلطات الأمريكية نقلت يونس الموريتانى الذى يشتبه بأنه عضو كبير فى القاعدة والذى كان محتجزا سابقا فى أفغانستان إلى موريتانيا.

وقالت باكستان فى سبتمبر 2011 أنها اعتقلت الموريتانى المعروف فى بلاده موريتانيا باسم يوسف الموريتانى خلال عملية مشتركة مع أجهزة المخابرات الأمريكية.

ورأى شهود فى المطار فى العاصمة الموريتانية نواكشوط طائرة عسكرية أمريكية تسلم سجينا فى ساعة متأخرة من مساء الجمعة.

وأكدت السلطات الموريتانية هوية الموريتانى مضيفة أنه نقل من القاعدة العسكرية الأمريكية بأفغانستان.

وقال مسئول امنى كبير لرويترز طالبا عدم نشر اسمه "أنه فعلا يوسف الموريتانى واسمه الحقيقى عبد الرحمن ولد محمد الحسين.