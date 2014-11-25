وزير التخطيط: قطاع التشييد والبناء حقق نموًا بنسبة 5% خلال الربع الأول من 2014/2015

أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن قطاعي التشييد والبناء من أهم القطاعات التي ستشهد طفرة خلال الفترة المقبلة نتيجة الإعلان عن عدد من المشروعات القومية بالدولة، وارتفاع معدلات الاستثمار بتلك القطاعات، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية خلال الربع الأول من العام المالي الجارى أظهرت نموا بنسبة 4.9% في قطاعي التشييد والبناء مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأضاف العربي خلال كلمته أمام الملتقى الأول لـ”بناة مصر” اليوم أن الحكومة الحالية حريصة على مساندة شركات المقاولات للمساهمة في استكمال المشروعات المتوقفة وتنفيذ المشروعات الجديدة، وذلك من خلال سداد نحو 2.5 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي مستحقات متأخرة للشركات .. مشيرا إلى أن الحكومة شكلت لجنة لدراسة مستحقات المقاولين خلال هذا العام وأنه سيتم سداد دفعة للشركات خلال هذا العام قد تتجاوز 2.5 مليار جنيه في حالة إثبات حجم المديونية المستحقة على الحكومة.

وتوقع وزير التخطيط أن يرتفع معدل النمو الاقتصادى خلال العام المالي الجاري 2014 / 2015 من 3.5% إلى 3.8% نتيجة لارتفاع معدلات نمو الصناعات التحويلية وعمليات حفر قناة السويس التى تساهم فى زيادة النمو المسجل لدى قطاعى التشييد والبناء.

وأشار العربي إلى أن المؤشرات الأولية لمعدلات النمو خلال الربع الأول من العام الجارى أظهرت تحقيق معدلات نمو بنسبة 6.8% وهى أعلى معدلات مسجلة منذ عام 2007، مرجعًا السبب إلى مقارنة النسبة بمعدلات نفس الفترة من العام المالى السابق والتى كانت بالسالب لأغلب القطاعات وسجلت فيها الدولة نموًا بنسبة 1% نتيجة الأحداث السياسية والاقتصادية التى مرت بها الدولة.

واستطرد، “الزيادة في معدلات النمو خلال الربع الأول من العام المالي الجارى ترجع إلى ارتفاع نمو نشاط الصناعة التحويلية باستثناء تكرير البترول، لتحقق 26.5% عن نفس الربع من العام المالى السابق، وتركزت هذه الزيادة في العديد من الأنشطة الصناعية “(مثل الدخان والتبغ والصناعات اللافلزية والصناعات الإلكترونية والمركبات وأنشطة الطباعة ومنتجات الأجهزة الطبية)”.

وأشار إلى حدوث طفرة فى معدلات نمو قطاع التشييد والبناء خلال الربع الأول من العام الجارى ليسجل 4.9% خلال الربع الأول من العام المالى نتيجة عمليات حفر قناة السويس الجديدة ومشروعات الإسكان الاجتماعى والبرنامج القومى للطرق، لافتًا إلى أن الربع الأول شهد زيادة من إيرادات قناة السويس بنسبة 9.1% مقابل سالب 4% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.

وقال العربى أن معدلات البطالة تراجعت خلال الربع الأول من عام 14/2015 إلى 13.1% مقابل 13.3% خلال الربع الأخير من العام المالى 13/2014، مشيرًا إلى أن الدولة أمامها تحدى كبير للتغلب على مشكلة البطالة، وأن فرص العملة المحققة تعتبر “مؤقتة” نتيجة ارتفاع أعمال قطاعى التشييد والبناء والمقاولات.

وانطلقت اليوم فاعليات ملتقي “بناة مصر” والذي تستمر علي مدار يومي 25 و 26 نوفمبر الجاري بإفتتاح المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وحضور وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والتموين والشباب والرياضة والقوى العاملة والهجرة والإسكان وعدد من سفراء الدول العربية وصانعى القرار بقطاع المقاولات.

أ ش أ