طرح المرحلة الثانية من مشروع كايروفيستفال سيتي باستثمارات تبلغ 50مليار جنيهًا

قال الدكتور محمد المكاوي، العضو المنتدب لمجموعة الفطيم العقارية الإمارتيه، إنه من المقرر البدء في طرح المرحلة الثانيه من مشروع كايروفيستفال سيتي باستثمارات تبلغ ٥ مليار جنيهًا.

وأضاف المكاوي، علي هامش موتمراً صحفياً عقد ظهر الثلاثاء، أن المجموعة نجحت مؤخراً في التوصل إلى اتفاق نهائي لتسوية أرض القاهرة الجديدة المقام عليها المشروع.

وأوضح أن اتفاق التسويه تضمن تعديل عقد بيع الارض، والذي ستقوم بموجبه المجموعه بسداد 217.9 مليون جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديده، والتي ستقوم بدورها باعتماد المخططات الفنيه للمشروع.

واستدرك المكاوي قائلا :”نحن ملتزمون بما جاء في صيغة تعديل عقد البيع، وسنقوم بسداد أقساط ثمن الأرض قبل مواعيد استحقاقها”.

وقال العضو المنتدب لمجموعة الفطيم العقارية الإمارتيه، إن المرحلة الثانيه من المشروع ستتضمن مناطق سكنيه وإداريه وتجاريه وترفيهية جديدة، متوقعا استكمال المول التجاري بالمشروع في النصف الاول من 2015 ليرتفع عدد المحلات من 200 الي 300محل.

وقال المكاوي إن المجموعه تعتزم الدخول في مشروعي إسكان الأول يتضمن 240 فيلا والثاني يضم 240 شقه سكنيه.