لجنة الانتخابات التونسية تعلن خوض السبسي والمرزوقي جولة الاعادة

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية أسفرت عن فوز كل من رئيس حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي، ورئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي ، ودخولهما جولة الاعادة.

وأشارت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى أن نتائج المراكز الخمسة الأولى للانتخابات الرئاسية التي جرت بين 27 مرشحًا أعلن خمسة منهم انسحابهم قبل انطلاقها ، جاءت على النحو التالي ، فقد حصل مرشح حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي على مليون و289 الفا و384 صوتا ، فيما حصل الرئيس المؤقت محمد المنصف المرزوقي على مليون و92 الفا و418 صوتا ، وحصل مرشح الجبهة الشعبية حمة الهمامي على 255 الفا و529 صوتا ، فيما حصل مرشح تيار المحبة محمد الهاشمي الحامدي على 87 الفا و923 صوتا ، ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي على 181 الفا و407 أصوات .

وأوضح شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية ان المرشحين لم يحققوا النتيجة التي تحسم فوز أي منهم من الجولة الأولى ، وبذلك فانه سيتم اجراء جولة ثانية فيما بين المرشحين الأول الباجي قائد السبسي ، الذي حصل على نسبة 39.46 في المائة من عدد أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم ، والثاني محمد المنصف المرزوقي الذي حصل على نسبة 33.43 في المائة من اجمالي عدد الناخبين الذين اقترعوا في هذه الانتخابات البالغ عددهم 3 ملايين و339 الفا و671 صوتا بنسبة تصويت بلغت 62.90 في المائة.

وقال صرصار خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بقصر المؤتمرات بوسط العاصمة التونسية أن الهيئة تمكنت خلال أقل من شهر تنظيم هذه الانتخابات بعد تجاوز الأخطاء التي شهدتها الانتخابات التشريعية التي جرت الشهر الماضي.

وقال إنه سيتم تعليق هذه النتائج بمقر اللجنة انتظارا للطعون وتحديد موعد اجراء الجولة الثانية وفقا للمواعيد القانونية.