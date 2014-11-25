ايران ومجموعة “5+1″ تؤكدان مواصلة الجهود لتحقيق الاتفاق النهائي سريعا

أكدت إيران ومجموعة “5+1″ على مواصلة بذل الجهود الحثيثة للوصول الى الاتفاق النووي النهائي الشامل في أسرع وقت ممكن.

> جاء ذلك في البيان الصادر في ختام الجولة العاشرة للمفاوضات النووية التي جرت بين إيران ومجموعة “5+1″ في العاصمة النمساوية فيينا الليلة الماضية، والذي كان الموعد النهائي المتفق عليه في إطار اتفاق جنيف المؤقت الذي تم الاتفاق على تمديده حتى 30 يونيو من العام القادم.

> وجاء في جانب من البيان “انه ومنذ عام مضى حيث اتفقنا في جنيف على خطة العمل المشترك، اجرينا مع وزراء الخارجية والمدراء السياسيين في مجموعة “5+1″ مفاوضات مكثفة للوصول الى الاتفاق الشامل”.

> وأشار البيان، وفقا لوكالة “فارس” الايرانية للأنباء، الى الحاجة لمزيد من الوقت لدراسة القرارات التي ينبغي اتخاذها، وأضاف “كنا نفضل التوصل الى الاتفاق النهائي هنا في فيينا ولكن في ضوء الافكار التي تحتاج دراسة اكثر فإننا على ثقة بأنها بحاجة للمزيد من الوقت”.

وذكر البيان انه “بناء عليه فقد اتفقنا على مواصلة جهودنا وقررنا تمديد نص اتفاق جنيف حتى 30 يونيو القادم، ونحن نعتزم في ضوء الوتيرة المتسارعة الراهنة لإنهاء المفاوضات في غضون 4 اشهر كحد اقصى والاستفادة في حال الضرورة من الوقت المتبقي لانهاء اي حالات متبقية حتى 30 يونيو”.

وأكد البيان أن ايران و”5+1″ تعهدتا على تنفيذ التزاماتهما الواردة في اتفاق جنيف وسيتم عقد الاجتماع القادم الشهر المقبل لمواصلة العمل.

ولفت البيان الى عقد 10 جولات من المفاوضات النووية والعديد من الجلسات التشاورية خلال الاشهر الماضية، وأضاف “جرى طرح افكار مختلفة ولكن نظرا للطبيعة الفنية لهذه الجهود والقرارات التي ينبغي اتخاذها، فقد اقتضت الحاجة للمزيد من العمل لدراستها وانهائها”.

> وتابع البيان “كنا نفضل الوصول الى الحل النهائي الشامل هنا في فيينا ولكن بناء على التقدم الحاصل وفي ضوء الأفكار الجديدة التي هي بحاجة للمزيد من الدراسة فإننا على ثقة بوجود طريق مطمئن للوصول الى الحل الشامل”.

> وأوضح البيان انه “بناء عليه فقد اتفقنا نحن ووزراء خارجية دول “5+1″ على مواصلة جهودنا الدبلوماسية، وقررنا تمديد نص خطة العمل المشترك حتى 30 يونيو 2015 لتوفير إمكانية المزيد من المفاوضات”.

> وتابع البيان “نحن نعتزم عبر استثمار الوتيرة المتسارعة الراهنة لانهاء المفاوضات في غضون 4 اشهر كحد اقصى والاستفادة في حال الضرورة من الوقت المتبقي حتى 30 يونيو لانهاء اي تعهدات عمل فنية او كتابة نصية محتملة متبقية”.

> واكد ان ايران ومجموعة دول “5+1″ تؤكدان مجددا انهما ستنفذان كالسابق تعهداتهما في اطار خطة العمل المشترك بصورة مؤثرة وفي الوقت المحدد.

> كما طلب البيان من الوكالة الدولية للطاقة الذرية مواصلة مراقبتها للاجراءات الطوعية حسب خطة العمل المشترك، معلنا ان الاجتماع التالي لمواصلة العمل سيكون خلال الشهر القادم.