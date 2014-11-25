بالصور .. حملة مكبرة للنظافة وإزالة التعديات والإشغالات بالفيوم

شنت القيادات التنفيذية بمركز ومدينة سنورس بالفيوم ، حملة مكبرة لنظافة الشوارع والميادين والطرق الرئيسية وإزالة التعديات ورفع الإشغالات، باستخدام المعدات الثقيلة وسيارات جمع القمامة، تحت إشراف اللواء يحيي سعد رئيس المدينة، شملت الحملة قرى فيدمين وجرفس ومطرطارس وترسا.

> حيث قامت الأجهزة التنفيذية بمعداتها برفع المخلفات والقمامة والأتربة بالقرى المذكورة بكميات تزيد عن 250 طن تقريباً ، وتم نقلها إلى المدفن الصحي الآمن بمنطقة كوم أوشيم، كما تم صيانة الأعمدة الكهربائية وتركيب لمبات الإنارة الموفرة والكشافات اللازمة وذلك من خلال خطة عمل تهدف إلى الارتقاء بالخدمات العامة بالقرى لإضفاء المظهر الحضاري عليها .

> فيما أشارالدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم ، أن المحافظة تقوم بتنفيذ مجموعة من حملات النظافة تصاحبها حملات أخري لإزالة التعديات ورفع الإشغالات للقضاء نهائياً علي حالات التعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والشوارع والميادين العامة.

وأضاف أن الحملات قد حققت نجاحاً في قطاعات النظافة والإنارة العامة بالشوارع الرئيسية والميادين وتمهيد الطرق الداخلية والرئيسية التي تربط بين المدن والقرى والتوسع في تشجير الحدائق والمتنزهات العامة .

وأكد المحافظ أن حملات النظافة ورفع الإشغالات وإزالة التعديات مستمرة , وسيتم تحرير المحاضر الفورية للمخالفين وإحالتهم للتحقيقات.

وفي هذا السياق أصدر المحافظ توجيهات للواء خالد عبد العزيز جبرتى سكرتير عام المحافظة واللواء محمد حمودة السكرتير العام المساعد بمتابعة أعمال الحملات وإعداد تقرير شامل بكافة الأعمال اليومية التي يتم تنفيذها على أن يتم الانتهاء من خطة النظافة والإشغالات خلال البرنامج الزمني المحدد .