محافظ القاهرة يتفقد عدد من مشروعات الجارية بأحياء المنطقة الشرقية

قام محافظ القاهرة الدكتور جلال مصطفى سعيد، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية بنطاق المنطقة الشرقية شملت أحياء النزهة ومصر الجديدة ومدينة نصر لمتابعة أعمال التطوير والمشروعات الجارية ببعض الشوارع والميادين، والوقوف على حالة النظافة وتكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات وإعادة الانضباط لشوارع العاصمة.

> وخلال المرور بمحور جوزيف تيتو بالنزهة، أصدر المحافظ قرارا بسرعة البدء فى تصميم وإنشاء كوبرى حديث للمشاة بشارع جوزيف تيتو بطول 70 مترا، وارتفاع 6 أمتار لتأمين حركة ومسارات المشاة عند عبور الطريق استجابة لشكاوى وطلبات سكان وأهالى المناطق المطلة على المحور، وبما يؤدى لتحقيق السيولة المرورية المرجوة والحد من حوادث الطرق، على أن تتولى تنفيذه القوات المسلحة بعد التنسيق الكامل مع وزارة الطيران المدنى نظرا لأن محور جوزيف تيتو يطل من إحدى جهاته على مطار القاهرة الجوى.

> وتفقد المحافظ – خلال الجولة – سير أعمال التطوير الجارية بشارع عبد الحميد بدوى والتى تأتى على مرحلتين بامتداد الشارع بطول 1200 متر لكل مرحلة بداية من صلاح سالم وحتى نهايته بمساكن الشيراتون، ويشمل التطوير توسعة وإضافة حارات مرورية جديدة للجهتين بما يحقق السيولة المرورية المرجوة كمحور مهم، بالإضافة إلى رفع كفاءة الشارع من حيث تجديد بلدورات الأرصفة والجزر الوسطى وأعمال الرصف والتخطيط الأرضى والإنارة والتشجير والتجميل.

وكلف المحافظ، رئيس جهاز هندسة وتخطيط المرور المهندسة فيفى بضرورة وضع ودراسة حلول واقتراحات جديدة لتعديل بعض التقاطعات والدورانات بطول شارع الثورة بمصر الجديدة منعا للتكدس المرورى الذى يشهده فى أوقات الذروة، مشددا على رئيس حى مصر الجديدة بتكثيف الحملات بالتنسيق مع إدارة المرور لمنع الانتظار الخاطئ أو الانتظار صف ثانى نهائيا بالشارع، واستخدام الأوناش والكلبشات ضد السيارات المخالفة لتحقيق السيولة المرورية بمحور الثورة، مع إخلاء وتطهير الأرصفة من أية إشغالات أو تعديات بشكل مستمر.

> وخلال جولته التفقدية بنطاق شرق حى مدينة نصر والتى شملت المرور بعدد من الشوارع مثل شارع الطاقة وأبو داود الظاهرى والميثاق وشارع أحمد الزمر.

وأصدر المحافظ تعليماته المشددة لرئيس حى شرق مدينة نصر لواء سالم على بشن المزيد من الحملات لرفع الإشغالات والحواجز والسلاسل الحديدية، وإزالة تعديات المحلات على الأرصفة ومراجعة تراخيصها وإغلاق المخالف منها لإخلاء الأرصفة وتطهيرها للمشاة وتأمين أرواحهم، وأشرف المحافظ على رفع عدد من الأكشاك ومدرجات الفاكهة المخالفة وغير المرخصة، وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحى، موجها بسرعة رفع كفاءة بعض الشوارع الفرعية بنطاق الحى من حيث النظافة والرصف وإعادة ترميم الجزر الوسطى وأعمدة الإنارة مثل شارع الشيخ عيسى وأحمد حسن وشارع حسام بسيونى، على أن تحوز نفس الاهتمام والعناية المعطاه للشوارع الرئيسية بالحى.