أخبار عاجلة

«الفقدان.. مصر والحداثة».. فيلم وثائقي تعرضه قناة «الغد» -
فيديو| رئيس «النقل» بالبرلمان: «التوكتوك» كارثة.. وحظره قضية أمن قومي -
فيديو| زايدة: لهذا السبب أصر السيسي على التحدث بالعربية مع ترامب -
رئيس نادي الجزيرة عن حريق صالة الجمباز: ليس ضخمًا كما يتداولون -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: اللي يقولك أنه كان متوقع بفوز "أحمد أحمد" بانتخابات الاتحاد الإفريقي كاذب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: لا يوجد خلافات بيني وبين ك. مجدي عبدالغني .. ودخل الاتحاد بـ "نيولوك" -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: أي محاولات للوقيعة بيني وبين المهندس هاني أبوريدة لن تفلح 13 -
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس -
وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

محافظ القاهرة يتفقد عدد من مشروعات الجارية بأحياء المنطقة الشرقية

Google+ Print
محافظ القاهرة يتفقد عدد من مشروعات الجارية بأحياء المنطقة الشرقية محافظ القاهرة يتفقد عدد من مشروعات الجارية بأحياء المنطقة الشرقية

محافظ القاهرة جلال مصطفى السعيد

قام محافظ القاهرة الدكتور جلال مصطفى سعيد، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية بنطاق المنطقة الشرقية شملت أحياء النزهة ومصر الجديدة ومدينة نصر لمتابعة أعمال التطوير والمشروعات الجارية ببعض الشوارع والميادين، والوقوف على حالة النظافة وتكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات وإعادة الانضباط لشوارع العاصمة.
> وخلال المرور بمحور جوزيف تيتو بالنزهة، أصدر المحافظ قرارا بسرعة البدء فى تصميم وإنشاء كوبرى حديث للمشاة بشارع جوزيف تيتو بطول 70 مترا، وارتفاع 6 أمتار لتأمين حركة ومسارات المشاة عند عبور الطريق استجابة لشكاوى وطلبات سكان وأهالى المناطق المطلة على المحور، وبما يؤدى لتحقيق السيولة المرورية المرجوة والحد من الطرق، على أن تتولى تنفيذه القوات المسلحة بعد التنسيق الكامل مع وزارة الطيران المدنى نظرا لأن محور جوزيف تيتو يطل من إحدى جهاته على مطار القاهرة الجوى.
> وتفقد المحافظ – خلال الجولة – سير أعمال التطوير الجارية بشارع عبد الحميد بدوى والتى تأتى على مرحلتين بامتداد الشارع بطول 1200 متر لكل مرحلة بداية من صلاح سالم وحتى نهايته بمساكن الشيراتون، ويشمل التطوير توسعة وإضافة حارات مرورية جديدة للجهتين بما يحقق السيولة المرورية المرجوة كمحور مهم، بالإضافة إلى رفع كفاءة الشارع من حيث تجديد بلدورات الأرصفة والجزر الوسطى وأعمال الرصف والتخطيط الأرضى والإنارة والتشجير والتجميل.

وكلف المحافظ، رئيس جهاز هندسة وتخطيط المرور المهندسة فيفى بضرورة وضع ودراسة حلول واقتراحات جديدة لتعديل بعض التقاطعات والدورانات بطول شارع الثورة بمصر الجديدة منعا للتكدس المرورى الذى يشهده فى أوقات الذروة، مشددا على رئيس حى الجديدة بتكثيف الحملات بالتنسيق مع إدارة المرور لمنع الانتظار الخاطئ أو الانتظار صف ثانى نهائيا بالشارع، واستخدام الأوناش والكلبشات ضد السيارات المخالفة لتحقيق السيولة المرورية بمحور الثورة، مع إخلاء وتطهير الأرصفة من أية إشغالات أو تعديات بشكل مستمر.
> وخلال جولته التفقدية بنطاق شرق حى مدينة نصر والتى شملت المرور بعدد من الشوارع مثل شارع الطاقة وأبو داود الظاهرى والميثاق وشارع أحمد الزمر.

وأصدر المحافظ تعليماته المشددة لرئيس حى شرق مدينة نصر لواء سالم على بشن المزيد من الحملات لرفع الإشغالات والحواجز والسلاسل الحديدية، وإزالة تعديات المحلات على الأرصفة ومراجعة تراخيصها وإغلاق المخالف منها لإخلاء الأرصفة وتطهيرها للمشاة وتأمين أرواحهم، وأشرف المحافظ على رفع عدد من الأكشاك ومدرجات الفاكهة المخالفة وغير المرخصة، وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحى، موجها بسرعة رفع كفاءة بعض الشوارع الفرعية بنطاق الحى من حيث النظافة والرصف وإعادة ترميم الجزر الوسطى وأعمدة الإنارة مثل شارع الشيخ عيسى وأحمد حسن وشارع حسام بسيونى، على أن تحوز نفس الاهتمام والعناية المعطاه للشوارع الرئيسية بالحى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
«الفقدان.. مصر والحداثة».. فيلم وثائقي تعرضه قناة «الغد»

«الفقدان.. مصر والحداثة».. فيلم وثائقي تعرضه قناة «الغد»

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب

الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس

الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس

وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً

وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً