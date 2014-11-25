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ضبط متهمين بإطلاق الرصاص على رقيب شرطة بالقليوبية لسرقة دراجته

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ضبط متهمين بإطلاق الرصاص على رقيب شرطة بالقليوبية لسرقة دراجته ضبط متهمين بإطلاق الرصاص على رقيب شرطة بالقليوبية لسرقة دراجته

أرشيفية

كشفت مباحث القليوبية، ملابسات إطلاق مجهولين الرصاص على رقيب شرطة، اثناء عودته من عمله ليلاً للاستيلاء على دراجته البخارية، وضبطت اثنين منهم.

تلقت مديرية أمن القليوبية اخطارا بالواقعة، وبالفحص تبين اطلاق 3 عاطلين الرصاص على “محمد سعيد داعوش” -27 سنة- رقيب شرطة سرى من قوة قسم شرطة الخانكة، بطلق نارى خرطوش بالوجه حال سيره بناحية أرض التين.

تمكنت قوات الأمن من القبض على كلا من “سيد م ح”، وشهرته ” سيد السكران ” -20 سنة- عاطل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 1385 جنايات قسم الخانكة لسنة 2013 – مخدرات، و”كريم .أ .س” -22 سنة- عاطل، و”محمود م”، وشهرته ” هادى ” -19 سنة- عاطل، وهارب.

جارى تطوير مناقشة المتهمان للوقوف على حجم نشاطهما الإجرامى وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5 احوال مركز الخانكه تاريخه  ملحقا للمحضر الاصلى وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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