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إقصاء مركز ” الشهداء” من برنامج المجالس الشعبية المحلية بالمنوفية‎

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إقصاء مركز ” الشهداء” من برنامج المجالس الشعبية المحلية بالمنوفية‎ إقصاء مركز ” الشهداء” من برنامج المجالس الشعبية المحلية بالمنوفية‎

أرشيفية

قال عماد العبد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية، أنه تم إقصاء مركز شباب الشهداء من برنامج محاكاة المجالس الشعبية المحلية التابع للوزارة بعد فشل إجراء الانتخابات ثلاث مرات متتالية بداية من قبول الطعن المقدم فى نتيجة الانتخابات المرة الاولى ، بسبب خطأ إدارى بفوز عضو بالمجلس دون 18 عام بشهور .

وأضاف العبد فى تصريحات صحفية، أن الوزارة حددت موعد أخر لإجراء الانتخابات ولكن نظرا لصراع سياسى كبير بالمركز افسد كل مجموعة من الشباب الانتخابات على الفريق الأخر مرتين متتاليتين لعدم إكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية ، على الرغم من أن اعضاء الجمعية العمومية بمركز الشهداء وصل نحو 170 عضو .

وأشار العبد إلى أنه فى إنتظار تحديد موعد من الوزارة لتشكيل مجلس الشباب المحلى على مستوى المحافظة ككل من العشرة اعضاء الذين تم إختيارهم من الانتخابات بمراكز الشباب عدا مركز شباب الشهداء.

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