بيطرى الجيزة: ضبط 31 طن هياكل دواجن فاسدة بإمبابة

نجحت مديرية الطب البيطري بالجيزة في ضبط 31 طن هياكل دواجن فاسدة وغير صالحة للإستهلاك الأدمي داخل مزرعة بجوار قرية عبد الصمد بمركز إمبابة.

> وقامت أجهزة التفتيش بالمديرية بتحرير المحضر رقم 17309 لسنة 2014 وإحالة صاحب المزرعة إلى النيابة العامة.

> ووفقا لتقرير تلقاه الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة من الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري عن نتائج الحملات خلال الشهر الحالي التى أسفرت عن تحرير 45 محضرا لشوادر وثلاجات عرض ومحلات جزارة وذلك من خلال المرور عليها للتأكد من سلامة المعروضات وصلاحيتها للاستهلاك الأدمي.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن “الحملات تأتي في إطار الدور الفعال والمهم الذي تؤديه الأجهزة الرقابية والتفتيش بالمديرية لحماية المواطنين من أصحاب الضمائر السيئة الذين يتلاعبون بأقوات الشعب وأهمية توقيع جزاءات رادعة عليهم حتى يكونو عبره لغيرهم”.

وأوضح أنه تم عقد 60 ندوة توعية بنواحي الجيزة و4 دورات تدريبية في مجالات (تخصصية، إدارية وفنية) وتم تدريب 24 طبيبا.

وأكد أنه يتم حاليا تكثيف الرقابة لاكتشاف أية حالات مشتبه بإصابتها بإنفلونزا الطيور من خلال الكشف على المخالطين وحظر نقل الطيور الحية إلا بتصريح من خلال الجهات الحكومية واتخاذ الإجراءات ضد المخالفين.