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روسيا تعرقل إصدار مجلس الأمن مسودة بيان بشأن مذابح فى سوريا

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روسيا تعرقل إصدار مجلس الأمن مسودة بيان بشأن مذابح فى سوريا روسيا تعرقل إصدار مجلس الأمن مسودة بيان بشأن مذابح فى سوريا

صرح دبلوماسيون بمجلس الأمن الدولى بأن روسيا عرقلت أمس السبت إصدار مجلس الأمن الدولى بيانا يعرب عن القلق من الحصار الدامى للقوات السورية ومقاتلى حزب الله لبلدة القصير السورية.

وكانت بريطانيا الرئيس الحالى لمجلس الأمن الدولى قد وزعت مسودة بيان على أعضاء المجلس يبدى"القلق العميق إزاء الوضع فى القصير بسوريا ولاسيما تأثير القتال الدائر على المدنيين."

ويحتدم القتال منذ أسبوعين للسيطرة على القصيرة الواقعة قرب الحدود السورية اللبنانية والتى يقدر عدد سكانها بنحو 30 ألف نسمة.

ولابد من الموافقة على بيانات مجلس الأمن الدولى بالإجماع وقال دبلوماسى بالمجلس شريطة عدم نشر اسمه أن روسيا أعاقت مسودة البيان قائلة أنه "ليس من المستحسن إصدار بيان لأن مجلس الأمن الدولى لم يفعل ذلك عندما سيطرت المعارضة على القصير."

ويسلط تحرك موسكو لعرقلة البيان الضوء على الهوة العميقة بين روسيا والدول الغربية بشأن كيفية معالجة الحرب الأهلية الدائرة منذ عامين فى سوريا، والتى أدت لقتل أكثر من 80 ألف شخص ولم يرد الدبلوماسيون الروس فى نيويورك بشكل فورى على طلب للتعليق.
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