الكويت: أبواب دول الخليج مفتوحة للعمالة الوافدة

اهتمت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء بالمناقشات حول تنظيم العمالة الوافدة فى دول الخليج من خلال اجتماع وكلاء وزارات العمل بدول مجلس التعاون فى دورته السادسة والثلاثين والذى عقد أمس بالكويت.

وقالت صحيفة الوطن تحت عنوان :” لا لتقنين أعداد العمالة الوافدة وأبوابنا مفتوحة للجميع ” ونقلت الصحيفة تصريحات

> المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية جمال الدوسري عن اجتماع مرتقب للجنة التشريعية في مجلس الأمة تشارك فيه هيئة القوى العاملة لمناقشة مقترحات تتعلق بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي أبرزها تحديد إقامة الوافدين ذوي الاختصاصات المتدنية بخمس سنوات فقط.

> وأضاف الدوسرى ان مقترحات تعديل قانون العمل قوبلت في فترات سابقة بتحفظ من قبل اصحاب العمل خصوصا فيما يتعلق بفترة عمل العمالة الوافدة في البلاد مطالبين بأن يترك الأمر لاصحاب العمل للبت في احتياجهم او عدم احتياجهم للعمالة.

> ونقلت صحيفة الأنباء تحت عنوان ” الدوسري: لا توجه لتقنين العمالة الوافدة في دول التعاون ” تصريحات الدوسرى بأن الاجتماع تم فيه مناقشة العقد الخليجي الموحد للعمالة المنزلية وذلك لتحديد أهم البنود التى يجب الاتفاق عليها مثل تحديد 8 ساعات للعمل الى جانب منح إضافي في حالة العمل لساعات إضافية والمقررة بساعتين و توفير سكن لائق وعدم حجز جوازات السفر لإعطاء العامل الحرية الكاملة في التحرك إذا رغب في السفر ووضع مكافأة بديلة عن نهاية الخدمة في حالة انتهاء مدة عمله

> كما أشارت الى تصريح لمدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمال بدول مجلس التعاون الخليجى عقيل الجاسم بأنه تم مناقشة مرونة أسواق العمل وتنقل العمالة في أسواق الخليجية مشيرا إلى الحاجة الضرورية إلى وضع استراتيجية خليجية مشتركة تتكامل فيها الجهود وتتعاضد من اجل الحد من ظاهرة الباحثين عن عمل في دول المجلس