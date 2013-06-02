جبهة القوى الاشتراكية الجزائرى يعين رئيس كتلته النيابية

عين حزب جبهة القوى الاشتراكية أقدم حزب معارض فى الجزائر مساء أمس السبت رئيس كتلته النيابية أحمد بطاطاش سكرتيرا أول خلفا لعلى العسكرى الذى أصبح أحد أعضاء القيادة الجماعية التى خلفت الزعيم التاريخى للحزب حسين آيت أحمد.

وأكد بيان الحزب أنه "تم تعيين أحمد بطاطش فى منصب السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية وهو مكلف ببدء المشاورات لتشكيل الأمانة الوطنية".

وأضاف البيان "يقدم السكرتير الأول برنامج أمانته فى الدورة القادمة للمجلس الوطنى".

وأحمد بطاطاش نائب الحزب عن ولاية البويرة (120 كلم شرق الجزائر) قبل أن يتم اختياره رئيسا للكتلة النيابية المؤلفة من 27 نائبا.