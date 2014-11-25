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الأهلي: لن نعاقب رمضان صبحي على تقليد دي ماريا وبيل

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الأهلي: لن نعاقب رمضان صبحي على تقليد دي ماريا وبيل الأهلي: لن نعاقب رمضان صبحي على تقليد دي ماريا وبيل

رفض النادي الأهلي توقيع عقوبات على لاعبه الشاب رمضان صبحي بعد اتهامه برفع علامة سياسية "CC" أثناء احتفاله بهدفه القاتل في مرمى النصر.

وسجل رمضان صبحي هدف الفوز للأهلي في الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع في مرمى النصر، لينجو بالفريق الأحمر من التعادل مع متذيل الدوري المصري.

وركض رمضان صبحي على إحدى الكاميرات بعد تسجيله هدف فوز الأهلي في الوقت القاتل، وأشهر بأصابعه حرف C ثم علامة قلب.

شاهد الاحتفال

ونفى صبحي في تصريحات لـFilGoal.com أن يكون قصده الاحتفال برفع إشارة سياسية. ( طالع التصريحات ).

وقال وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي: "رمضان لا يفهم في السياسة، لقد حاول تقليد أنخيل دي ماريا وجاريث بيل".

وأضاف في تصريحات إذاعية "لن نوقع أي عقوبات أو غرامات مالية على اللاعب، لأن الإشارة غير مقصودة".

وكان مصدر من داخل لجنة الانضباط باتحاد الكرة أكد لـFilGoal.com أنه لن يتم التحقيق مع اللاعب لنفس مزاعم وائل جمعة. ( طالع التفاصيل )

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فيديو اليوم السابع