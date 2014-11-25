“الخارجية” تواصل تحركاتها لحشد التأييد لترشح مصر للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن

تواصل وزارة الخارجية والسفارات المصرية في الخارج تحركاتها المكثفة والنشيطة مع مختلف دول العالم لحشد الدعم والتأييد لترشح مصر للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن خلال عامي 2016 – 2017.

وستشهد الفترة القادمة مزيدا من الأنشطة والفاعليات التي تنظمها مصر لتأكيد جدارة الترشح المصري لهذا المقعد غير الدائم ودورها الفعال والمستمر في تحقيق مقاصد الأمم المتحدة خاصة فيما يتعلق بتحقيق الأمن والسلم الدوليين.

وأشار السفير بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء إلى أن عددا من الدول الهامة والمؤثرة أبدت بالفعل دعمها الكامل لهذا الترشح في ضوء ثقل مصر الإقليمي والدولي.

أ ش أ