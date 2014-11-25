أخبار عاجلة

«الفقدان.. مصر والحداثة».. فيلم وثائقي تعرضه قناة «الغد» -
فيديو| رئيس «النقل» بالبرلمان: «التوكتوك» كارثة.. وحظره قضية أمن قومي -
فيديو| زايدة: لهذا السبب أصر السيسي على التحدث بالعربية مع ترامب -
رئيس نادي الجزيرة عن حريق صالة الجمباز: ليس ضخمًا كما يتداولون -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: اللي يقولك أنه كان متوقع بفوز "أحمد أحمد" بانتخابات الاتحاد الإفريقي كاذب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: لا يوجد خلافات بيني وبين ك. مجدي عبدالغني .. ودخل الاتحاد بـ "نيولوك" -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: أي محاولات للوقيعة بيني وبين المهندس هاني أبوريدة لن تفلح 13 -
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس -
وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

“الخارجية” تواصل تحركاتها لحشد التأييد لترشح مصر للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن

Google+ Print
“الخارجية” تواصل تحركاتها لحشد التأييد لترشح مصر للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن “الخارجية” تواصل تحركاتها لحشد التأييد لترشح مصر للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن

وزير الخارجية المصري سامح شكري

تواصل وزارة الخارجية والسفارات المصرية في الخارج تحركاتها المكثفة والنشيطة مع مختلف دول العالم لحشد الدعم والتأييد لترشح للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن خلال عامي 2016 – 2017.

وستشهد الفترة القادمة مزيدا من الأنشطة والفاعليات التي تنظمها مصر لتأكيد جدارة الترشح المصري لهذا المقعد غير الدائم ودورها الفعال والمستمر في تحقيق مقاصد الأمم المتحدة خاصة فيما يتعلق بتحقيق الأمن والسلم الدوليين.

وأشار السفير بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء إلى أن عددا من الدول الهامة والمؤثرة أبدت بالفعل دعمها الكامل لهذا الترشح في ضوء ثقل مصر الإقليمي والدولي.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«الفقدان.. مصر والحداثة».. فيلم وثائقي تعرضه قناة «الغد»

«الفقدان.. مصر والحداثة».. فيلم وثائقي تعرضه قناة «الغد»

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب

الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس

الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس

وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً

وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً