القبض على عاشور الحلوانى أمين حزب الحرية والعدالة ونجله بالمنوفية

أكد مصدر بتنظيم الإخوان الإرهابي بالمنوفية ، أن قوات الأمن بالاشتراك مع جهاز الامن الوطنى والامن العام، ألقت القبض على الدكتور عاشور الحلوانى القيادى الاخوانى وأمين حزب الحرية والعدالة بالمنوفية ونجله أحمد ،فى الساعات الاولى من صباح اليوم، بمحافظة القاهرة وليس من منزلهما بمدينة الشهداء محافظة المنوفية.

وكان الدكتور عاشور الحلوانى امين حزب الحرية والعدالة بالمنوفية ، يواجه أحكام بالحبس 6 اشهر وغرامات فى عدة قضايا تحريض على عنف وإشاعة أخبار كاذبة والانتماء لجماعة على خلاف القانون كما تم إلقاء القبض على نجله أحمد لصدور أحكام قضائية ضده بنفس التهم .

ومن جانبه نفى مصدر أمنى بمديرية امن المنوفية علمه بالقبض على امين حزب الحرية والعدالة ونجله داخل محافظة المنوفية مشيرا إلى انه لن ترد إليه معلومات تؤكد القبض عليهم .