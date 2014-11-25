سامح شكري: إيطاليا تمد مصر بمعدات لمراقبة السواحل نهاية العام الجاري

قال سامح شكرى وزير الخارجية أن لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسى مع المسئولين الإيطالين خلال زيارته الحالية لإيطاليا أثمرت عن الاتفاق على التوقيع قريبًا علي عدة اتفاقيات للتعاون الثنائى في المجالات الأمنية والاقتصادية.

وقال شكري في تصريح له اليوم بروما، إنه من المتوقع أن يتم توقيع هذه الاتفاقيات نهاية العام الجارى، ومن بينها اتفاقية تعاون لإمداد مصر بالمعدات التى تحتاجها قوات الأمن لمراقبة السواحل المصرية.

وأضاف وزير الخارجية أن من ضمن الاتفاقيات المرتقبة حزمة من الاتفاقيات فى مجال دعم الاقتصاد المصرى و مبادلة الديون المصرية، فضلا عن اتفاقيات خاصة بالقروض الميسرة لتنشيط الاستثمارات الإيطالية فى مصر.

وأشار الوزير الى أنه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء الايطالى على وضع آليات محددة للمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، لافتا إلى أن أهمية اللقاءات تنبع من اهتمام رئيس الوزراء الايطالى بالتعاون مع مصر حيث التقى امس بالرئيس السيسى للمرة الثالثة.

وأوضح شكري أن الزيارة شهدت اتفاقا بين الجانبين على تدعيم العلاقات الأمنية و السياسية و الاقتصادية، و مثلت فرصة للتشاور مع مجموعة من الشركات الفاعلة فى ايطاليا و التى أبدت استعدادها للاستثمار فى مصر، لا سيما بعد ان تأكدوا من وجود فرص استثمار واعدة و مجزية لهم، مما يحفز الاقتصاد المصرى فى الفترة المقبلة و يزيد من توفير فرص العمل و النمو و التقدم الاقتصادى.

أ ش أ