بدء محاكمة “ابو الليل” بأحداث “جمعة التطهير” في جلسة سرية بالمداولة

بدأت، منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر قضية محاكمة “وائل ابو الليل” القيادي في الحزب الوطني المنحل، و2 آخرين، بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين في «جمعة التطهير»، في عام 2011 ، بغرفة المداولة.

منع رئيس المحكمة المستشار رأفت المالكى، حضور الصحفيين وتغطيتهم الجلسة، وأمر بجعلها سرية، وسمح فقط لوالد ووالدة المجنى عليه “على ماهر” بالحضور، ودخول غرفة المداولة.

كانت النيابة قد أحالت «وائل أبوالليل» وأسامة الششتاوي، وعمرو يوسف، لـ«الجنايات» لاتهامهم خلال يومي 8 و9 إبريل 2011 بتنظيم وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، وأن المتهم الأول استقطب مجموعة من شباب ميدان التحرير، بينهم المتهمان الثاني والثالث، للتعدي على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة التصدي لرجال القوات المسلحة في التحرير أثناء تحرّيهم عن مجموعة من الأشخاص يرتدون ملابس عسكرية، وتحريض المواطنين على العصيان والتصدي للمجلس العسكري.