وزير التنمية المحلية: 274 مليون جنيهًا لتطوير 10 قري بالصعيد

أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، أن تطوير وتنمية القري الأكثر احتياجاً يأتي في مقدمة اهتمامات الحكومة خلال الفترة الحالية، لافتاً إلي أن أعمال التطوير تشمل استكمال توصيل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والإنارة وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.

ولفت لبيب في بيان صحفي اليوم الاثنين، إلي قيام الوزارة بمتابعة تنفيذ المشروعات المنفذة في القري التي يتم تطويرها بالتنسيق مع صندوق دعم مصر ( 306306 ) وعددها 10 قري بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا من خلال بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع الصندوق بتكلفة 274 مليون جنية توجه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والإنارة .

وأشار لبيب إلي أنه تم تخصيص 53,60 مليون جنيهًا، لتطوير قري المنشأة الصغرى ومنشأة خشبة والتتالية بمحافظة أسيوط لدعم الخدمات الاساسية بها لافتاً إلي انه تم تنفيذ 98% من مشروعات الكهرباء لتلك القري وجاري إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب ودق 6 آبار مياه شرب جديدة اضافة إلي تنفيذ مشروعات الصرف الصحي حيث تمت أعمال طرح وترسية محطات الرفع وخطوط طرد و سيتم الانتهاء منها في نهاية مارس 2015 .

وفي نفس السياق، أشار الوزير إلي أنه تم تخصيص 95,50 مليون جنية لقري نزلة القاضي والجبيرات والقبيصات والحريدية القبلية والبحرية بمحافظة سوهاج حيث تم الانتهاء من احلال وتجديد شبكات مياه الشرب بنسبة 100 % ويجري التنسيق مع شركة الكهرباء ليبدأ العمل في المشروعات المقررة بها الاسبوع القادم وبالنسبة للصرف الصحي فإنه يجري العمل حالياً في تنفيذ شبكات انحدار وخطوط طرد ومحطات رفع بتلك القري لتلبية احتياجات المواطنين في مشروعات الصرف الصحي لتنتهي نهاية مارس القادم .

واستكمل الوزير حديثه عن الموقف التنفيذي للمشروعات بالقرى وقال انه تم تخصيص 125مليون جنيه لقرى المراشدة والقلمينا والسلامية الحايط بمحافظة قنا بلغت نسبة تنفيذ مشروعات مياه الشرب واحلال وتجديد شبكات المياه بها 100% ومشروعات الكهرباء 53% من المقرر تنفيذه وبالنسبة لمشروعات الصرف الصحي بهذه القري فقد تم استلام مواقع محطات الرفع ويجري العمل في تنفيذ شبكات الانحدار ومن المقرر الانتهاء من هذه الشبكات في نهاية شهر يناير 2015.