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الجيش الثالث يتسلم 40 لغم من مخلفات الحروب من شيوخ القبائل العربية‎

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الجيش الثالث يتسلم 40 لغم من مخلفات الحروب من شيوخ القبائل العربية‎ الجيش الثالث يتسلم 40 لغم من مخلفات الحروب من شيوخ القبائل العربية‎

ألغام – أرشيفية

قال مصدر عسكري ، أن قوات الجيش الثالث الميداني المسئولة عن تأمين طريق السويس جنوب سيناء ، تسلمت من شيوخ القبائل العربية ” الطرابين والعليقات والمزينه والحيوات” 40 لغم من مخلفات الحروب ،عثر عليها كانت معدة من قبل مجهولين لاستخدامها يوم 28 نوفمبر.

اضاف المصدر فى تصريحات خاصة ، أن اللواء اسامة عسكر قائد الجيش الثالث قدم الشكر لشيوخ القبائل على مجهودهم وحسهم الوطني ، وتم نقل الألغام إلى أحد المناطق العسكرية.

كانت تمكنت عناصر الجيش الثالث الميدانى الجمعة الماضي من وقف الامداد بالغذائية التى تعتمد عليها العناصر الارهابية بشمال سيناء، حيث تمكنت الدوريات التاعبة للجيش من ضبط سيارة ربع نقل محملة بالمواد الغذائية التى يتم مد الارهابيين بها.

كانت عناصر الجيش الثالث الميدانى المكلفه بتامين الطرق قد شددت من اجراءت التفتيش واعمال التأمين على الطرق الواصلة بين جنوب سيناء ووسط وشمال سيناء بالتنسيق مع عناصر الجيش الثانى الميدانى.

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