مجلس جامعة أسيوط يوافق على منح 14 “دكتوراه” و15 “ماجستير”

وافق مجلس جامعة أسيوط فى جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور محمد عبد السميع عيد رئيس الجامعة على منح 14 درجة دكتوراه، و15 درجة ماجستير بمختلف كليات الجامعة.

وأعلن الدكتور أحمد عبده جعيص نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن الموافقة شملت منح 14 درجة دكتوراه تضمنت 4 درجات فى كلية الآداب ، و3 درجات فى كلية الهندسة ، و درجة واحدة بكل من كلية الطب و العلوم و الطب البيطرى والزراعة والتربية والخدمة الإجتماعية ومعهد دراسات وبحوث صناعة السكر.

وأضاف أنه تم كذلك خلال الجلسة، الموافقة على منح 15 درجة ماجستير، تضمنت 7 درجات فى كلية التربية ، إضافة إلى درجتين بكل من كلية الصيدلة والتربية الرياضية والزراعة ، ودرجة واحدة فى كليتى العلوم والطب البيطرى.