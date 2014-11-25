محافظ شمال سيناء : الانتهاء من إخلاء المنطقة الحدودية واستمرار صرف التعويضات المالية

تم الانتهاء من اخلاء المنطقة الحدودية فى رفح ، وتواصل اللجان المكلفة بصرف التعويضات عملها فى المنطقة ، وذلك بتلقى طلبات المواطنين ومتابعة استكمال الاجراءات والأوراق اللازمة قبل صرف التعويضات .

وأكد اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء ، أنه تم حتى الآن ازالة جميع المنازل السابق حصرها فى المنطقة بعد اخلائها ، وعددها 680 منزلا بخلاف عدد 122 منزلا سبق هدمها نتيجة لتفجير أنفاق بجوارها ، وباجمالى 802 منزلا .

وأضاف المحافظ أنه قد تم صرف التعويضات المالية لعدد 290 أسرة من الأسر التى أخلت منازلها من منطقة الشريط الحدودى ، باجمالى نحو 97 مليون جنيها ، وجارى استكمال اجراءات بعض الأسر لصرف التعويضات المالية المقررة لها .

ومما يذكر أنه يتم صرف التعويضات المالية بواقع مبلغ 1200 جنيها عن المتر المربع من المبانى الخرسانية ، ومبلغ 700 جنيها عن المتر المربع من المبانى ذات الحوائط الحاملة ، مضافا اليهما مبلغ 100 جنيها عن المتر المربع من الأراضى المقام عليها مبانى ، ومبلغ 900 جنيها للأسرة نظير تأجير مسكن بديل لمدة 3 أشهر .