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جنوه يعود بتعادل أمام باليرمو ويقفز للمركز الخامس

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جنوه يعود بتعادل أمام باليرمو ويقفز للمركز الخامس جنوه يعود بتعادل أمام باليرمو ويقفز للمركز الخامس

(إفي): اختتمت الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم بتعادل إيجابي بين باليرمو وجنوه بهدف لمثله، ليواصل الأخير نتائجه الإيجابية.

تقدم المهاجم الارجنتيني باولو ديبالا لباليرمو (ق7) قبل أن ينجح الضيوف في ادراك التعادل خلال نفس الشوط بواسطة لاعب الوسط أندريا بيرتولاتشي (ق30).

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد جنوه إلى 20 نقطة في المركز الخامس حيث لم يتعرض للخسارة خلال الجولات السبع الأخيرة، ليبتعد بنقطتين فقط عن نابولي الثالث وبنقطة عن سامبدوريا الرابع، بينما ارتفع رصيد باليرمو إلى 14 في المركز الـ13.

ويتصدر يوفنتوس البطولة بـ31 نقطة، يليه روما في المركز الثاني بـ28 نقطة.

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