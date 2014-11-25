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القضاء الإداري يسمح بعرض فيلم حلاوة روح بعد قرار منعه

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القضاء الإداري يسمح بعرض فيلم حلاوة روح بعد قرار منعه القضاء الإداري يسمح بعرض فيلم حلاوة روح بعد قرار منعه

أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، اليوم الثلاثاء، حكمها في الطعن على قرار رئيس مجلس الوزراء بوقف عرض فيلم “حلاوة روح”،وقررت المحكمة منع وقف فيلم حلاوة روح والذي تقوم ببطولته هيفاء وهبي.

وقضت المحكمة باحالة الدعوى للمحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستورية المادة ٤٩ من قانون تنظيم الرقابة على المهن السينمائية .

وكان أسامة عبد المنعم المحامى، قد طعن وكيلًا عن محمد السبكى صاحب شركة السبكى للإنتاج السينمائى، أمام مجلس الدولة، لإبطال قرار منع عرض فيلم “حلاوة روح”.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 56998 لسنة 68 قضائية، رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار والإعلام والثقافة ورئيس الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات بصفتهم.

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