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إخلاء مدرسة بالسلام بعد عثور الأهالى على قنبلة بجوارها

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إخلاء مدرسة بالسلام بعد عثور الأهالى على قنبلة بجوارها إخلاء مدرسة بالسلام بعد عثور الأهالى على قنبلة بجوارها

وزير التربية والتعليم

أكد مصدر مسئول بغرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم، أن الغرفة تلقت منذ قليل، بلاغا من الإدارة التعليمية بالسلام، وذلك بعد عثور الأهالى على قنبلة بدائية الصنع على شرط السكة الحديدية بجوار مدرسة قباء الابتدائى الحديثة التابعة لإدارة السلام التعليمية، وتم إخلاء الطلاب من المدرسة.
> وقال المصدر، إنه تم الاتصال بالحماية المدنية والشرطة وجارى التعامل معها وتفكيكها.

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