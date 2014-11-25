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بالصور.. ضبط 5 قضايا اتجار وتعاطي المواد المخدرة بسوهاج‎

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بالصور.. ضبط 5 قضايا اتجار وتعاطي المواد المخدرة بسوهاج‎ بالصور.. ضبط 5 قضايا اتجار وتعاطي المواد المخدرة بسوهاج‎

أحد المتهمين وأمامه المضبوطات

تمكنت حملة أمنية بسوهاج ، من ضبط 5 قضايا اتجار وتعاطي المواد المخدرة ، حيث تم ضبط عدد “46″ قطعة صغيرة الحجم من مادة داكنة اللون يشتبه أن تكون لمادة الحشيش المخدر وزنت حوالي 220 جرام ، وعدد “20″ قطعة من مادة بنية اللون يشتبه أن تكون لجوهر الأفيون المخدر وزنت حوالي 100 جرام ، ومبلغ 100 جنيه حيازة المتهم علي أبو الحمد فرج درويش سن 28 عامل ويقيم بناحية البربا  دائرة مركز جرجا ، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط ، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3857 إداري مركز جرجا لسنة 2014.

كما تم ضبط نبات أخضر عشبي جاف يشتبه أن يكون لنبات البانجو المخدر وزنت حوالي كيلو جرام وعدد 6 قطع صغيرة الحجم من مادة داكنة اللون يشتبه أن تكون لمادة الحشيش المخدر وزنت حوالي 150 جرام ، بحيازة المتهم عاطف السيد عبد الموجود سن 38 عامل ويقيم بناحية ونينة الغربية  دائرة مركز سوهاج ، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 6964 إداري مركز سوهاج لسنة 2014.

وتم ضبط  قطعة صغيرة الحجم من مادة داكنة اللون يشتبه أن تكون لمادة الحشيش المخدر وزنت حوالي 5 جرام ، وعدد “2″ قرص تامول المخدر حيازة المتهم محمد علي السيد حسين سن 29 ويقيم بناحية الشيخ عمار دائرة مركز طما ، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5467 إداري مركز طما لسنة 2014 .

كما تم ضبط قطعة صغيرة الحجم من مادة داكنة اللون يشتبه أن تكون لمادة الحشيش المخدر وزنت حوالي 5 جرام حيازة المتهم محمد حامد علي يوسف سن 24 عامل ، ويقيم بدائرة مركز سوهاج ، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 7154 إداري مركز سوهاج لسنة 2014 .

وتم ضبط عدد “10″ قرص تامول المخدر حيازة المتهم عبد الرحمن إسماعيل محمد سن 20 عاطل ويقيم شارع حي العرب دائرة قسم أول سوهاج ، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي ،و تحررعن ذلك المحضر رقم 4121 إداري قسم أول سوهاج لسنة 2014 .

 

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