«تقنية بنات الجوف» تكرم المتدربات المتفوقات

كرمت وكيلة شؤون المتدربات بالكلية التقنية للبنات بالجوف المتفوقات بامتياز والأوائل على كل مستوى في الفصل السابق بشهادات تقدير وهدايا عينية. ونظمت الكلية خلال فعاليات التكريم محاضرة توعوية للداعية وفاء الشريفي.

والمتدربات الأوائل في قسم التجميل: المستوى الأول (واجد الفياض، منيفة العازمي)، والثاني (امجاد الكريع، منى الرويلي، نجاح الرويلي)، والثالث (رجاء العمري)، والرابع (هديل المانع)، والخامس (هناء الرويلي، منال الشريطي)،

والسادس (منى البحيران).

والمتدربات الأوائل في قسم التصميم: المستوى الأول (ألطاف الزيد)، والثاني (نسيم العطيه)، والثالث (لطيفة الكويكبي).

من جهة أخرى، حضرت عدد من متدربات قسم التصميم برفقة الأستاذة مها الكريم افتتاح المعرض التشكيلي لفن الرسم في مدارس التجديد الأهلية للطالبة أجوان الكريع، والتي استخدمت في بعض لوحاتها الرسم باستخدام البخاخات والسكين. وأبدت الطالبات إعجابهن بتشجيع المدرسة للطالبة وتنمية موهبتها. كما تم التعريف بالكلية التقنية ووزعت "البروشورات" التعريفية الخاصة بالكلية على المدرسة.