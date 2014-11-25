بالصور.. مظاهرات غاضبة أمام البيت الأبيض بعد براءة قاتل مراهق أسود

تظاهر آلاف من الأمريكيين أمام البيت الأبيض، صباح الثلاثاء، بعد قرار هيئة محلفين بعدم ملاحقة شرطي أبيض مسؤول عن قتل شاب أسود مطلع أغسطس الماضي في فيرجسون بولاية ميسوري.

وحمل المحتجون لافتات ورددوا هتافات غاضبة ضد قرار هيئة المحلفين، من بينها «لا عدالة لا سلام، العدالة لمايكل براون، ادعم الناس في فرجسون، أوقفوا القتل».

وفي فرجسون، موطن الشاب مايكل براون، وقعت اشتباكات عنيفة بين متظاهرين والشرطة الأمريكية، بينما دعت أسرته، التي قالت إنها «أصيبت بخيبة أمل»، إلى «الإبقاء على احتجاجاتهم سلمية، الرد على العنف بالعنف ليس هو رد الفعل المناسب».