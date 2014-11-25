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«الحماية المدنية» تستخرج 5 ضحايا جدد من تحت أنقاض عقار المطرية

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تمكنت قوات الحماية المدنية، فجر الثلاثاء، من استخراج 5 ضحايا جدد ما بين مصابين وقتلى، من سكان عقار المطرية المكون من 6 طوابق والذي انهار في وقت سابق الليلة.

كانت قوات الحماية المدنية تمكنت من استخراج 3 قتلى و4 مصابين، من تحت الأنقاض.

وقال مصدر مسؤول بمكان الحادث، لـ«المصري اليوم» إن التحريات الأولية أظهرت أن صاحب العقار شيد طابقين مخالفين، ما تسبب في انهيار العقار.

كان عقار سكني، مكون من 6 طوابق، انهار صباح الثلاثاء في شارع الحرية بالمطرية.

وحسب مصدر أمني، وقع الحادث في الواحدة و45 دقيقة صباحًا، ودفعت الحماية المدنية بـ«لودر» تابع لمحافظة القاهرة لمحاولة رفع الأنقاض بمشاركة الأهالي.

وتواجه الحماية المدنية صعوبة في رفع الأنقاض وإدخال معدات ثقيلة إلى الشارع، نظرا لضيقه.

وأعلنت مستشفيات المطرية والزيتون وقصر العيني حالة الطوارىء، استعدادًا لاستقبال مصابي وضحايا الحادث.

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